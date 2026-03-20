Об этом для The Guardian рассказали источники в Службе безопасности Украины.
Интересно Задержание украинских инкассаторов может быть провокацией или местью Киеву, – расследование
Действительно ли украинских инкассаторов могли допрашивать под действием "сыворотки правды"?
В МИД Украины ранее сообщали, что одному из задержанных украинских инкассаторов, который имел диабет, принудительно ввели препарат, несмотря на то, что он отказывался.
Отмечается, что его состояние после этого резко ухудшилось, в частности, подскочил уровень сахара в крови и появились проблемы с давлением, из-за чего его пришлось госпитализировать.
По информации источников в СБУ, инъекция могла содержать так называемый "релаксант", который якобы используют, чтобы заставить человека больше говорить во время допросов. После возвращения мужчины в Украину анализы, как утверждается, обнаружили следы этого вещества в организме.
Издание Guardian отмечает, что украинская сторона расценивает этот случай как проявление "российских методов", сравнивая его с практикой применения так называемых "сывороток правды", которые использовали спецслужбы КГБ в советский период.
Заметьте! 24 Канал отдельно обратился в СБУ за официальным комментарием по этой ситуации. В случае получения ответа, мы непременно сообщим.
Какая предыстория?
В начале марта в Будапеште задержали семерых инкассаторов "Ощадбанка", перевозивших наличные деньги и золото из Вены в Украину. Работников удерживали около 28 часов в наручниках без возможности связи. Тогда в венгерской Национальной налоговой и таможенной службе заявили, что задержание произошло в рамках дела о возможном отмывании средств.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со своей стороны предположил, что деньги могут быть связаны с так называемой "украинской военной мафией". Вскоре инкассаторы были уволены, однако деньги и ценности венгерская сторона не вернула.
По данным журналистов, эта ситуация может быть связана с бизнес-интересами, близкими к окружению премьера Виктора Орбана.