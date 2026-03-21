Україна вимагає притягнення винних до відповідальності. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

Чи справді інкасатору зробили невідому ін'єкцію?

Міністерство закордонних справ України прокоментувало інформацію про можливу примусову ін’єкцію одному з українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.

За його словами Тихого, українська сторона вже висловлювала позицію щодо поводження з громадянами України під час їхнього затримання. У МЗС зазначають, що методи, які застосовувалися, можуть бути прирівняні до тортур.

Йдеться про інцидент у Будапешті, де на початку березня затримали українських інкасаторів. За даними ЗМІ, вони провели під вартою понад 24 години, більшість часу – із зав’язаними очима та в наручниках.

Після цього затриманих депортували до України. Водночас повідомлялося, що одному з чоловіків зробили примусову ін’єкцію, яка погіршила його стан.

У МЗС також нагадали, що українцям не надали необхідної медичної допомоги під час утримання. Це, за словами дипломатів, є грубим порушенням прав людини.Речник відомства наголосив, що вся інформація має бути ретельно перевірена у юридичній площині. Зокрема, йдеться про проведення розслідувань і відповідних судових процесів.

Офіційна позиція України залишається незмінною: Київ вимагає притягнення до відповідальності всіх причетних до викрадення та негуманного поводження з українськими громадянами.

Також українська сторона наполягає на поверненні вилучених коштів і цінностей державного Ощадбанку, які залишилися в Угорщині.

Що ще відомо про укол?