Об этом в комментарии для 24 канала рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к России прекратить войну. Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, повод для такого шага должен был бы уже найтись", – отметил Николенко.

Отказ в помощи

Об отказе тренировать украинских защитников заявил Государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер. Это стало реакцией на решение Совета ЕС создать Миссию по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), которая будет тренировать ВСУ, терроборону.

В некоторых европейских странах проходят учения украинских военных. В Венгрии не будет. Мы говорим об этом нет. Мы хотим двигаться к миру, а не войне. Говорим на языке мира, хотим прекращение огня!, – заявил Менцер.

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