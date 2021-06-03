Такое мнение высказала Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел. По ее словам, только если угрозы и провокации Лукашенко реализуются, вопрос санкций будут изучать максимально быстро.
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Джапарова о возможных санкциях против Лукашенко
Она объяснила, что не стоит предполагать, какие конкретно могут быть введены санкции в Украине против режима Лукашенко, потому что не стоит политизировать этот вопрос заранее.
Джапарова также отметила, что после оккупации Крыма Россией в 2014 году, статус полуострова не предусматривает заход ни в порты, ни в аэропорты. Сейчас туда летают только российские самолеты.
Как только хоть 1 белорусский самолет приземлится на территории Крыма, наша реакция будет быстрой, мгновенной и решительной,
– подчеркнула Джапарова.
Она отметила, что заявление Лукашенко выглядит как провокационная и эмоциональная реакция на введение санкций. Также политик подчеркнула, что украинская власть солидаризируется с большинством решений Евросоюза, в частности, которые приняли после незаконного задержания Романа Протасевича.
О связи Лукашенко и Путина
По словам Джапаровой, Лукашенко все больше "попадает в теплые объятия" Владимира Путина. Это приводит к тому, что Беларусь движется в противоположном направлении от цивилизованного мира.
Задержание Протасевича – это лишь продолжение того, что мы видим в последние месяцы,
– отметила заместитель главы МИД.
В частности, российскую риторику в самопровозглашенного президента Беларуси можно услышать и в предложении позволить боевикам на временно оккупированных территориях Донбасса провести допрос Протасевича, как объяснила Джапарова.
Эмине Джапарова о реакции МИД на заявление Лукашенко: смотрите видео