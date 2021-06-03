Такое мнение высказала Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел. По ее словам, только если угрозы и провокации Лукашенко реализуются, вопрос санкций будут изучать максимально быстро.

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Джапарова о возможных санкциях против Лукашенко

Она объяснила, что не стоит предполагать, какие конкретно могут быть введены санкции в Украине против режима Лукашенко, потому что не стоит политизировать этот вопрос заранее.

Джапарова также отметила, что после оккупации Крыма Россией в 2014 году, статус полуострова не предусматривает заход ни в порты, ни в аэропорты. Сейчас туда летают только российские самолеты.

Как только хоть 1 белорусский самолет приземлится на территории Крыма, наша реакция будет быстрой, мгновенной и решительной,

– подчеркнула Джапарова.

Она отметила, что заявление Лукашенко выглядит как провокационная и эмоциональная реакция на введение санкций. Также политик подчеркнула, что украинская власть солидаризируется с большинством решений Евросоюза, в частности, которые приняли после незаконного задержания Романа Протасевича.

Справка. Оппозиционного журналиста Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором летел оппозиционер, принудительно посадили в Беларуси, хотя он направлялся из Афин в Вильнюс. После незаконного задержания журналиста, страны-члены Евросоюза и Украина прекратили авиасообщение с Беларусью.

О связи Лукашенко и Путина

По словам Джапаровой, Лукашенко все больше "попадает в теплые объятия" Владимира Путина. Это приводит к тому, что Беларусь движется в противоположном направлении от цивилизованного мира.

Задержание Протасевича – это лишь продолжение того, что мы видим в последние месяцы,

– отметила заместитель главы МИД.

В частности, российскую риторику в самопровозглашенного президента Беларуси можно услышать и в предложении позволить боевикам на временно оккупированных территориях Донбасса провести допрос Протасевича, как объяснила Джапарова.

Эмине Джапарова о реакции МИД на заявление Лукашенко: смотрите видео