МИД Польши пожаловался на дискриминацию поляков в Украине

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации. Речь идет об ущемлении свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова.

В польском МИД заявили, что польские ячейки в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи.

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28 октября Парламентская комиссия по связям с поляками за рубежом заслушала информацию министра иностранных дел о состоянии поляков в Украине. Шимон заметил, что людей побуждают эмигрировать несколько объективных факторов.

Социально-экономическая ситуация

По его словам, многие молодые люди едут в Польшу, где получают карту поляка, которая дает им доступ к обучению и побуждает подавать документы на получение польского гражданства.

Пандемия коронавируса

Второй причиной, по его словам, является пандемия COVID-19. Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от коронавируса, и это затрагивает все группы населения, в частности поляков, которые там проживают.

К другим факторам также относятся:

неблагоприятный для них закон о языке,

прославление людей, связанных с Волынской трагедией,

остановка эксгумации польских жертв.

Заместитель главы МИД Польши добавил, что на поляков также влияет отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине.

Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова,

– сказал Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что все эти проблемы МИД поднимало на переговорах с украинской стороной.

Правительство Польши планирует принять проект программы "Польский лад". Она предусматривает, что те, кто впервые приедет в страну, будут иметь налоговые льготы. Уровень налогообложения для трудовых мигрантов будет вдвое ниже, чем для граждан Польши.