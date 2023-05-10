Так, посол был вызван 10 мая. Во время встречи дипломату вручили ноту протеста.

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Польша вызвала посла России: что известно

Как рассказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина, 10 мая посол Андреев был вызван в Министерство иностранных дел Польши. Ему вручили ноту протеста из-за опасного перехвата самолета российским Су-35.

Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, являющееся серьезным международным инцидентом,
– добавил Ясина.

Что этому предшествовало

  • На днях самолет польской пограничной полиции был перехвачен российским истребителем Су-35 над Черным морем. Это произошло в 60 километрах от Румынии.
  • Так, в международном воздушном пространстве российский истребитель перехватил самолет польской полиции, выполнявший патрулирование. Инцидент произошел 5 мая.
  • Польский экипаж потерял высоту из-за опасных и агрессивных маневров российских летчиков, однако вовремя выровнял самолет.
  • В румынском Минобороны сообщили, что самолет L410 TURBOLET польской пограничной полиции выполнял обычное патрулирование под эгидой Агентства Европейской пограничной полиции и береговой охраны Frontex.
  • Таким образом, инцидент является очередным доказательством провокационных действий России в Черном море.