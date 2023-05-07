В международном воздушном пространстве российский истребитель перехватил самолет польской полиции, выполнявший патрулирование в международном воздушном пространстве. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии.
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Подробности инцидента
Инцидент произошел 5 мая. Самолет польской пограничной полиции, выполнявший патрулирование, перехватил российский истребитель Су-35 над Черным морем – к востоку в 60 километрах от Румынии.
Польский экипаж потерял высоту из-за опасных и агрессивных маневров российских летчиков, однако вовремя выровнял самолет. Поляки удачно приземлились в аэропорту Михаила Когелничана в румынском городе Констанца. Никто из членов экипажа не пострадал.
В румынском Минобороны отметили, что самолет L410 TURBOLET польской пограничной полиции выполнял обычное патрулирование под эгидой Агентства Европейской пограничной полиции и береговой охраны Frontex.
В ситуацию были готовы вмешаться румынские самолеты
Во время агрессивных маневров российского Су-35 два боевых самолета ВВС Румынии и два самолета ВВС Испании в составе боевой службы воздушной полиции были предупреждены Центром объединенных воздушных операций НАТО в Торрехоне. Пилоты были готовы вмешаться в ситуацию.
Власти Румынии контактируют с Frontex и польскими властями для выяснения всех обстоятельств этого инцидента. Агрессивное поведение военного самолета России относительно невооруженного самолета, выполняющего миссию Frontex по мониторингу миграционного риска в бассейне Черного моря, абсолютно неприемлемо. Этот инцидент является очередным доказательством провокационных действий России в Черном море,
– отметили в Министерстве обороны Румынии.