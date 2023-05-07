В международном воздушном пространстве российский истребитель перехватил самолет польской полиции, выполнявший патрулирование в международном воздушном пространстве. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии.

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Подробности инцидента

Инцидент произошел 5 мая. Самолет польской пограничной полиции, выполнявший патрулирование, перехватил российский истребитель Су-35 над Черным морем – к востоку в 60 километрах от Румынии.

Польский экипаж потерял высоту из-за опасных и агрессивных маневров российских летчиков, однако вовремя выровнял самолет. Поляки удачно приземлились в аэропорту Михаила Когелничана в румынском городе Констанца. Никто из членов экипажа не пострадал.

В румынском Минобороны отметили, что самолет L410 TURBOLET польской пограничной полиции выполнял обычное патрулирование под эгидой Агентства Европейской пограничной полиции и береговой охраны Frontex.

В ситуацию были готовы вмешаться румынские самолеты

Во время агрессивных маневров российского Су-35 два боевых самолета ВВС Румынии и два самолета ВВС Испании в составе боевой службы воздушной полиции были предупреждены Центром объединенных воздушных операций НАТО в Торрехоне. Пилоты были готовы вмешаться в ситуацию.

Власти Румынии контактируют с Frontex и польскими властями для выяснения всех обстоятельств этого инцидента. Агрессивное поведение военного самолета России относительно невооруженного самолета, выполняющего миссию Frontex по мониторингу миграционного риска в бассейне Черного моря, абсолютно неприемлемо. Этот инцидент является очередным доказательством провокационных действий России в Черном море,

– отметили в Министерстве обороны Румынии.

Справка. Польский самолет типа L410 UVP-E20 принимает участие в морской операции Western Black Sea 2023, проводимой Румынией и координированной Frontex. В этой операции принимают участие Польша, Испания и Швеция и еще два агентства ЕС: Европейское агентство по морской безопасности (EMSA) и Европейское агентство по контролю за рыболовством (EFCA). Операция направлена на предотвращение нелегальной миграции, незаконного лова рыбы, загрязнения моря и борьбу с другими видами трансграничной преступности в Черноморском регионе и продлится до конца декабря 2023 года.