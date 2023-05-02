Следует отметить, что это уже не первый случай, когда россияне провоцируют страны альянса на какие-либо решительные действия. Пилоты НАТО должны были поднять истребители вверх из-за опасности самолета для региона.

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НАТО перехватило российский военный самолет

2 мая стало известно, что в воскресенье, 30 апреля, Германия и Норвегия подняли в небо свои истребители быстрого реагирования. Причиной тому стало присутствие российского военного самолета Ту-142 в районе Северной Атлантики.



Пилоты НАТО перехватили военный самолет России / Фото NATO Air Command

Российский самолет в очередной раз нарушил международные правила безопасности полета и мог представлять угрозу для гражданских воздушных судов. В общем, больше никаких провокаций со стороны россиян не было, их самолет долетел до своего места назначения, а немецкие и норвежские пилоты успешно приземлились в своих аэропортах. Пока ситуация в регионе спокойная.

Обратите внимание! Ту-142 – самолет противолодочной обороны, один из самых больших в этом классе в мире. Предназначен для борьбы с подлодками противника, создания и контроля в течение длительного времени противолодочных рубежей большой протяженности. Практическая дальность полета Ту-142 – более 12 тысяч километров, боевой радиус действия – более 6 тысяч километров.

Российские военные самолеты не впервые нарушают международное воздушное пространство