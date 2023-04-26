Кроме того, военные самолеты из России летели с выключенными транспондерами. Поэтому НАТО подняло в воздух свои истребители.

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НАТО перехватило военные самолеты из России

Утром 26 апреля Воздушные силы Германии сообщили, что немецкие и британские истребители перехватили три российских военных самолета в международном пространстве Балтийского моря.


Воздушные силы Германии перехватили российские истребители / Фото Team Luftwaffe

Нарушителями оказались два российских истребителя Су-27 и один самолет комплексной разведки Ил-20.


Российский разведывательный самолет Ил-20 / Фото Team Luftwaffe

В настоящее время военные самолеты России уже вышли из воздушного пространства Балтийского моря. Ситуация в регионе остается спокойной.

Российский истребитель Су-27 / Фото Team Luftwaffe

Российские бомбардировщики заметили и в Норвежском море

Российское Минобороны 26 апреля сообщило, что два их стратегических бомбардировщика-ракетоносителя Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами. Это все длилось более 14 часов и происходило над Баренцевым и Норвежским морями.

Российские военные самолеты над Норвежским морем / Фото Воздушные силы Норвегии

Воздушные силы Норвегии подтвердили эту информацию, отметив, что их самолеты постоянно следили за российскими бомбардировщиками. Кроме этого, российские самолеты сопровождали знаменитые экипажи МиГ-31 – сверхзвукового самолета, который считается одним из самых быстрых боевых самолетов в мире.

Российские военные самолеты не впервые нарушают воздушное пространство НАТО