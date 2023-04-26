Крім цього, військові літаки з Росії летіли з вимкненими транспондерами. Через це НАТО підняло у повітря свої винищувачі.

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НАТО перехопило військові літаки з Росії

Вранці 26 квітня Повітряні сили Німеччини повідомили, що німецькі та британські винищувачі перехопили три російських військових літака у міжнародному просторі Балтійського моря.


Повітряні сили Німеччини перехопили російські винищувачі / Фото Team Luftwaffe

Порушниками виявились два російські винищувачі Су-27 та один літак комплексної розвідки Іл-20.


Російський розвідувальний літак Іл-20 / Фото Team Luftwaffe

Наразі військові літаки Росії вже вийшли з повітряного простору Балтійського моря. Ситуація в регіоні лишається спокійною.

Російський винищувач Су-27 / Фото Team Luftwaffe

Російські бомбардувальники помітили й в Норвезькому морі

Російське Міноборони 26 квітня повідомило, що два їхні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 виконали плановий політ над нейтральними водами. Це все тривало тривав понад 14 годин і відбувалося над Баренцевим і Норвезьким морями.

Російські військові літаки над Норвезьким морем / Фото Повітряні сили Норвегії

Повітряні сили Норвегії підтвердили цю інформацію, зауваживши, що їхні літаки постійно стежили за російськими бомбардувальниками. Крім цього російські літаки супроводжували славнозвісні екіпажі МіГ-31 – надзвукового літака, який вважається одним з найшвидших бойових літаків у світі.

Російські військові літаки не вперше порушують повітряний простір НАТО