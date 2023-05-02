Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли росіяни провокують країни альянсу на якісь рішучі дії. Пілоти НАТО мусили підняти вгору винищувачі через небезпеку літака для регіону.

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НАТО перехопило російський військовий літак

2 травня стало відомо, що в неділю 30 квітня Німеччина та Норвегія підняли в небо свої винищувачі швидкого реагування. Причиною цього стала присутність російського військового літака Ту-142 в районі Північної Атлантики.



Пілоти НАТО перехопили військовий літак Росії / Фото NATO Air Command

Російський літак вчергове порушив міжнародні правила безпеки польоту і міг становити загрозу для цивільних повітряних суден. Загалом більше ніяких провокацій з боку росіян не було, їхній літак долетів до свого місця призначення, а німецькі та норвезькі пілоти успішно приземлилися у своїх аеропортах. Наразі ситуація в регіоні спокійна.

Зверніть увагу! Ту-142 – літак протичовнової оборони, один з найбільших у цьому класі у світі. Призначений для боротьби з підводними човнами противника, створення та контролю впродовж тривалого часу протичовнових рубежів великої протяжності. Практична дальність польоту Ту-142 – більш ніж 12 тисяч кілометрів, бойовий радіус дії – понад 6 тисяч кілометрів.

Російські військові літаки не вперше порушують міжнародний повітряний простір