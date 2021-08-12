По его словам, добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств Москва все чаще подменяет шумными политическими заявлениями. Об этом дипломат сообщил в комментарии 24 каналу.

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РФ имеет возможность не на словах, а на деле доказать наличие политической воли завершить развязанный ею вооруженный конфликт с Украиной,

– отметил представитель МИД.

В частности Россия должна:

отдать приказ подконтрольным ей боевикам на Донбассе неукоснительно соблюдать режим прекращения огня;

прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы;

разблокировать выполнение решений лидеров Нормандского формата.

Олег Николенко отметил, что жители временно оккупированных территорий "требуют альтернативы разрушительной политике "русского мира", и в Москве должны "наконец осознать, что построить мир на российских танках невозможно"

Украина будет нейтрализовать угрозы

Вместе с партнерами Украина продолжит работать над:

нейтрализацией общих угроз безопасности,

улучшением благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения,

возвращением в активную повестку дня крымской проблематики.

Украина и в дальнейшем настроена достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в России,

– добавил дипломат.

Обратите внимание! На Донбассе с конца июля 2020 года действует режим прекращения огня.

​В то время как украинские воины добросовестно соблюдают договоренности, российские оккупационные войска систематически их нарушают.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 11 августа, оккупанты 8 раз нарушили тишину на Донбассе.

Российские наемники вели обстрел из артиллерийских систем крупного калибра.

В Новоселовке боевики убили гражданского и уничтожили частные дома.

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