По его словам, добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств Москва все чаще подменяет шумными политическими заявлениями. Об этом дипломат сообщил в комментарии 24 каналу.
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РФ имеет возможность не на словах, а на деле доказать наличие политической воли завершить развязанный ею вооруженный конфликт с Украиной,
– отметил представитель МИД.
В частности Россия должна:
- отдать приказ подконтрольным ей боевикам на Донбассе неукоснительно соблюдать режим прекращения огня;
- прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы;
- разблокировать выполнение решений лидеров Нормандского формата.
Олег Николенко отметил, что жители временно оккупированных территорий "требуют альтернативы разрушительной политике "русского мира", и в Москве должны "наконец осознать, что построить мир на российских танках невозможно"
Украина будет нейтрализовать угрозы
Вместе с партнерами Украина продолжит работать над:
- нейтрализацией общих угроз безопасности,
- улучшением благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения,
- возвращением в активную повестку дня крымской проблематики.
Украина и в дальнейшем настроена достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в России,
– добавил дипломат.
Ситуация на Донбассе: что известно
- За прошедшие сутки, 11 августа, оккупанты 8 раз нарушили тишину на Донбассе.
- Российские наемники вели обстрел из артиллерийских систем крупного калибра.
- В Новоселовке боевики убили гражданского и уничтожили частные дома.
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