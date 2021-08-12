За його словами, сумлінне виконання взятих на себе мирних зобов'язань Москва дедалі частіше підміняє галасливими політичними заявами. Про це дипломат повідомив у коментарі 24 каналу.
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РФ має можливість не на словах, а на ділі довести наявність політичної волі завершити розв'язаний нею збройний конфлікт з Україною,
– зазначив речник МЗС.
Зокрема Росія повинна:
- віддати наказ підконтрольним їй бойовикам на Донбасі неухильно дотримуватися режиму припинення вогню;
- припинити саботаж роботи Тристоронньої контактної групи;
- розблокувати виконання рішень лідерів Нормандського формату.
Олег Ніколенко наголосив, що жителі тимчасово окупованих територій "потребують альтернативи руйнівній політиці "русского мира", і у Москві мають "нарешті усвідомити, що побудувати мир на російських танках неможливо"
Україна нейтралізовуватиме загрози
Разом із партнерами Україна продовжить працювати над:
- нейтралізацією спільних безпекових загроз,
- поліпшенням добробуту постраждалого населення по обидві сторони лінії розмежування,
- поверненням в активний порядок денний кримської проблематики.
Україна і надалі налаштована досягти прогресу в рамках політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Розраховуємо, що від логіки війни неминуче відмовляться й у Росії,
– додав дипломат.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Минулої доби, 11 серпня, окупанти 8 разів порушили тишу на Донбасі.
- Російські найманці вели обстріл з артилерійських систем великого калібру.
- У Новоселівці бойовики вбили цивільного та знищили приватні будинки.