МИД России быстро подхватило фейковые "слова Зеленского" о превентивном ядерном ударе

Министерство иностранных дел России не упустило возможности извратить слова Зеленского о превентивном ядерном ударе. Конечно, себе на пользу и с целью дискредитировать Украину.

Россия не впервые использует этот прием, кремлевские чиновники намеренно вырывают слова из контекста, придумывают то, чего нет, чтобы сделать виновной в войне именно украинскую сторону. На этот раз поводом стало якобы заявление Владимира Зеленского о "превентивном ударе" по России.

Внимание Ядерная угроза: из-за слов Зеленского о "превентивном ударе" в Кремле началась истерика

Слова Зеленского о превентивном ударе – это прямое признание киевского режима в своих преступных помыслах, здесь уже не выкрутишься,

– цитируют российские СМИ МИД России.

Только дай повод: Песков вообще взбесился

Дмитрий Песков, прихвостень Владимира Путина, цинично сказал, что заявления Зеленского – это "призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасающими последствиями".

При этом в Кремле считают, что США, Великобритания и страны ЕС "должны обратить особое внимание" на заявления Зеленского. Песков придумал, что страны Запада "де-факто руководят деятельностью Киева".

Какие заявления Зеленского спровоцировали басни России

В ходе онлайн-выступления в Институте Лоуи 6 октября Президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО и международное сообщество должны пересмотреть порядок реагирования на возможное применение россией ядерного оружия и предусмотреть превентивные удары. Однако и слова не было о ядерном оружии.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что президент говорил о периоде до 24 февраля, когда мир должен был принять превентивные меры, чтобы не дать России развязать войну, а в новом заявлении речь шла только о санкциях, как превентивном ударе и ни в коем случае не о применении ядерного оружия.

Ведь шантажировать мир взрывами на Запорожской АЭС и намеками на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия.

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