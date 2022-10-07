Росія не вперше використовує цей прийом, кремлівські чиновники навмисне виривають слова з контексту, вигадують те, чого немає, аби зробити винною у війні саме українську сторону. Цього разу приводом стала заява Володимира Зеленського щодо "превентивного удару" по Росії.
Увага Ядерна загроза: через слова Зеленського про "превентивний удар" у Кремлі почалася істерика
У МЗС Росії нахабно кажуть, що Україна таким чином визнала злочинні помисли.
Слова Зеленського про превентивний удар – це пряме визнання київського режиму у своїх злочинних помислах, тут уже не викрутишся,
– цитують російські ЗМІ МЗС Росії.
Лиш дай привід: Пєсков узагалі оскаженів
Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков цинічно сказав, що заяви Зеленського – це "заклик до початку світової війни із непередбачуваними жахливими наслідками".
При цьому в Кремлі вважають, що США, Великобританія та країни ЄС "мають звернути особливу увагу" на заяви Зеленського. Пєсков вигадав, що країни Заходу, "де-факто керують діяльністю Києва".
Які заяви Зеленського спровокували байки Росії
- Під час онлайн-виступу в Інституті Лоуї 6 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО і міжнародна спільнота мають переглянути порядок реагування на можливе застосування росією ядерної зброї та передбачити превентивні удари. Однак і слова не було про ядерну зброю.
- Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров уточнив, що президент говорив про період до 24 лютого, коли світ мав вжити превентивних заходів, щоб не дати Росії розв'язати війну, а в новій заяві йшлося лише про санкції, як превентивний удар і в жодному разі не про застосування ядерної зброї.
- Адже шантажувати світ вибухами на Запорізькій АЕС та натяками на використання ядерної зброї собі дозволяє тільки держава-терорист Росія.
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