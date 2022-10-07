Росія не вперше використовує цей прийом, кремлівські чиновники навмисне виривають слова з контексту, вигадують те, чого немає, аби зробити винною у війні саме українську сторону. Цього разу приводом стала заява Володимира Зеленського щодо "превентивного удару" по Росії.

Увага Ядерна загроза: через слова Зеленського про "превентивний удар" у Кремлі почалася істерика

У МЗС Росії нахабно кажуть, що Україна таким чином визнала злочинні помисли.

Слова Зеленського про превентивний удар – це пряме визнання київського режиму у своїх злочинних помислах, тут уже не викрутишся,

– цитують російські ЗМІ МЗС Росії.

Лиш дай привід: Пєсков узагалі оскаженів

Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков цинічно сказав, що заяви Зеленського – це "заклик до початку світової війни із непередбачуваними жахливими наслідками".

При цьому в Кремлі вважають, що США, Великобританія та країни ЄС "мають звернути особливу увагу" на заяви Зеленського. Пєсков вигадав, що країни Заходу, "де-факто керують діяльністю Києва".

Які заяви Зеленського спровокували байки Росії

Під час онлайн-виступу в Інституті Лоуї 6 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО і міжнародна спільнота мають переглянути порядок реагування на можливе застосування росією ядерної зброї та передбачити превентивні удари. Однак і слова не було про ядерну зброю.

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров уточнив, що президент говорив про період до 24 лютого, коли світ мав вжити превентивних заходів, щоб не дати Росії розв'язати війну, а в новій заяві йшлося лише про санкції, як превентивний удар і в жодному разі не про застосування ядерної зброї.

Адже шантажувати світ вибухами на Запорізькій АЕС та натяками на використання ядерної зброї собі дозволяє тільки держава-терорист Росія.

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