Планы Украины провести саммит Крымской платформы ощутимо беспокоят Россию. Это показало и очередное заявление по этому поводу кремлевского МИД.

Там назвали предстоящий саммит мазохизмом. А оккупированный Крым сравнили с халвой.

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"Сколько ни говори о халве, во рту слаще не станет"

Представитель МИД России Мария Захарова в традиционно циничном стиле прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Тот говорил, как сообщал Укринформ, что саммит Крымской платформы станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что ранее принимала Украина – событием важным и ярким.

Так вот, Захарова считает, что теперь Киев пытается лишь проводить яркие мероприятия – но не возвращать Крым.

Ранее киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее – просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори о халве, во рту слаще не станет". Мазохисты,

– написала россиянка в телеграмме.

Мария Захарова, напомним, неоднократно делала скандальные заявления об Украине, неуклонно проводя пропагандистскую линию Кремля. Например, в этом же месяце ей не угодила форма украинской сборной по футболу с контурами Крыма.

Крым она оккупировала, но за годы так и не смогла добиться того, чтобы это хоть как-то признало международное сообщество.

Наоборот, Украина все больше и больше прилагает усилий, чтобы приблизить возвращения Крыма под контроль украинского правительства.

ничего удивительного на самом деле в таких заявлениях России нет.

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