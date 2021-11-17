МИД России опубликовал конфиденциальныме письма Лаврову из Германии и Франции

Российское министерство иностранных дел обнародовало дипломатическую переписку Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Гайко Маасом.

Во внешнеполитическом ведомстве России объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

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МИД решил обнародовать первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку Лаврова,

– отметили дипломаты.

В частности, Лавров назвал условием "нормандской встречи" подготовку итогового заявления и направил французскому и немецкому коллеге Жану-Иву Ле Дриану и Гайко Маасу проект такого заявления.

Российское министерство иностранных дел обнародовало также и этот документ, содержащий положение об организации "прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском".

Кроме того, там обвинили Украину в нарушениях режима прекращения огня на Донбассе.

Встреча в Нормандском формате

"Нормандская четверка", то есть Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Путин в последний раз встречались в столице Франции – Париже в декабре 2019 года.

Следующая встреча должна была состояться в 2020 году, однако ее не организовали из-за пандемии.

С тех пор Кремль блокирует проведение саммита, а переговоры советников не дают результата.

В свою очередь, Германия и Франция ответили, что заявления России не соответствуют действительности, а предложения страны-агрессорав Нормандском формате.