МИД России выдвинуло обвинение Израилю в поддержке нацизма

Глава российского МИД Сергей Лавров "прославился" очередным бредом о том что у Гитлера была еврейская кровь. Но на этом подобная риторика в России не остановилась.

Украина и Израиль сразу же высказали осуждение таких слов российскому чиновнику. Следующее заявление МИД России на этот счет пробило очередное дно возмутительной пропаганды.

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Что говорят в МИДе России

Накануне министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявлял, что слова Лаврова возмутительны и являются грубой исторической ошибкой. По его словам, говорить, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя.

Относительно этих слов российский МИД посвятил целое так называемое "пост-размышление" в твиттере. Мол, обратили внимание на такое "антиисторическое" заявление главы израильской дипломатии. Заметим, что под публикацией можно увидеть только гневные и насмешливые комментарии пользователей на этот счет.

Следовательно, Россия пошла дальше и посмела забрасывать Израилю то что он поддерживает так называемый "неонацистский режим Киева". Именно так российские захватчики называют украинские власти и каждый раз придумывают новые и новые провокации, доказывая свой окончательный маразм.

Как реагировала Украина на ситуацию

Офис Президента Владимира Зеленского выступил с заявлением, что антисемитские выпады Лаврова в сторону президента Украины и евреев абсолютно неприемлемы. Там заверили, что бредни россиян не смогут оправдать варварскую войну против Украины. А фашистская идеология в Украине даже запрещена законом. В частности, радикальные правые партии, которых российская пропаганда называет "фашистскими", не пользуются популярностью в Украине.

радикальные правые партии, которых российская пропаганда называет "фашистскими", не пользуются популярностью в Украине. Отреагировал на ситуацию и глава ОП Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк. Последний назвал заявления Лаврова "откровенно антисемитскими". Именно это доказывает, что Россия следует нацистской идеологии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такие слова Лаврова отвратительными. Они оскорбляют не только Зеленского, но Израиль и весь его народ. По его словам, это лишний раз доказывает – современная Россия полна ненависти к другим народам.

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