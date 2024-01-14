Таким образом МИД России повторил тезис, озвученный Си Цзиньпинем накануне. На заявление российского ведомства уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Тайваня.

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Тайвань – независимая страна

Тайвань – суверенная и независимая страна и не входит в состав Китайской Народной Республики. КНР ни одного дня не управляла Тайванем. Это объективный факт и статус-кво,

– отмечают в ведомстве.

В нем добавили, что 13 января народ Тайваня на выборах определился со следующим президентом. И сделали это с помощью честного, справедливого и открытого метода. И это – демократическое достижение, признанное странами по всему миру.

Россия добровольно стала главорезом китайского коммунистического режима и сознательно подражала обману Китая о "принципе одного Китая" после выборов в нашей стране,

– говорят в МИД.

Как отмечают в ведомстве, это не только не способствует стабильности ситуации в Тайваньском проливе. Это еще и еще раз доказывает, "что слияние авторитаризма Китая и России наносит вред международному миру, стабильности и основанному на правилах международному порядку".

В МИД Тайваня подчеркивают, что не будут подвергаться давлению, а также подавлению со стороны Китая. и их авторитарного правительства.

Кто выиграл на выборах на Тайване