Таким образом МИД России повторил тезис, озвученный Си Цзиньпинем накануне. На заявление российского ведомства уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Тайваня.
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Тайвань – независимая страна
Тайвань – суверенная и независимая страна и не входит в состав Китайской Народной Республики. КНР ни одного дня не управляла Тайванем. Это объективный факт и статус-кво,
– отмечают в ведомстве.
В нем добавили, что 13 января народ Тайваня на выборах определился со следующим президентом. И сделали это с помощью честного, справедливого и открытого метода. И это – демократическое достижение, признанное странами по всему миру.
Россия добровольно стала главорезом китайского коммунистического режима и сознательно подражала обману Китая о "принципе одного Китая" после выборов в нашей стране,
– говорят в МИД.
Как отмечают в ведомстве, это не только не способствует стабильности ситуации в Тайваньском проливе. Это еще и еще раз доказывает, "что слияние авторитаризма Китая и России наносит вред международному миру, стабильности и основанному на правилах международному порядку".
В МИД Тайваня подчеркивают, что не будут подвергаться давлению, а также подавлению со стороны Китая. и их авторитарного правительства.
Кто выиграл на выборах на Тайване
- Президентские и парламентские выборы на Тайване прошли 13 января. Во время них победу одержал прозападный лидер руководящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ.
- Свое поражение признал кандидат от главной оппозиционной партии Гоминдан Хоу Юи. Также потерпел поражение его второй опонент – Ко Вэнь-цзе.
- Партия Лай Цинде отстаивает отдельную идентичность Тайваню. Она также исключает территориальные претензии со стороны Китая. Также известно, что новый глава государства претендует на третий срок, что является беспрецедентным случаем на островном государстве.
- Обратим внимание, что в Китае в канун президентских выборов Лая Циндэ назвали "сепаратистом". Его также обвинили, что он "отвергает призывы к переговорам". Сам же Лай отмечает, что стремится сохранить в Тайванском проливе мир, а свою работу будет направлять на укрепление обороны острова.