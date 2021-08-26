В МИД сказали, пострадали ли украинцы при взрыве в Кабуле

В районе аэропорта Кабула 26 августа произошли мощные взрывы. По предварительным данным, травмированы десятки человек. Об этих людях пока известно очень мало.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил, что взрыв действительно прогремел. К счастью, украинцев среди пострадавших нет.

К теме В районе аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв: первые фото и видео

По крайней мере, такой информации в МИД не поступало.

Да, мы знаем, что произошел взрыв вблизи аэропорта в Кабуле. Сейчас у нас нет информации о том, что могли пострадать граждане Украины,

– заявил Николенко.

Продолжат ли эвакуацию украинцев

Представитель МИД отметил, что в ведомстве продолжают анализировать ситуацию, готовить различные варианты эвакуации.

"Мы будем учитывать развитие ситуации. Сейчас мы работаем по схеме, которая была до этого. Однако главное, что Украина не планирует бросать своих граждан на произвол судьбы", – заверил Николенко.

Он отметил, что эвакуацию продолжат и после 31 августа, если в этом будет необходимость.

Талибы объявили, что до 31 августа должна закончиться эвакуация всех иностранцев. Террористы уже закрыли дорогу в аэропорт для афганцев. Они не позволяют им покидать страну.

На своей странице в твиттере Николенко сообщил, что министр Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула.

Николенко о ситуации в Афганистане: смотрите видео

Взрывы в Кабуле: главное