МИД советует украинцам немедленно покинуть территорию России
Источник:МИД Украины
МИД 22 февраля порекомендовал украинцам немедленно покинуть территорию России. Ужесточение российской агрессии может существенно ограничить возможности предоставления консульской помощи на территории страны-агрессора.
Прессслужба МИД Украины уже сообщила: пренебрежение рекомендациями усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан на территории России. В случае необходимости людей призывают обращаться в украинские дипломатические учреждения. В частности, Посольство Украины в России.
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МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране – немедленно покинуть ее территорию,
– говорится в сообщении.
МИД Украины отзывает из России временного поверенного
- Представитель ведомства Олег Николенко сообщил, что МИД Украины отзывает из России временного поверенного для консультаций. Решение было принято после того, как Россия "признала" боевиков на Донбассе.
- В МИДе заявили, что с Василием Покотило проведут консультации.
Украина будет мобилизовать весь мир
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил: Украина будет мобилизовать весь мир, чтобы получить все, что необходимо для укрепления обороноспособности.
- В частности, министр уже направил письмо главе МИД Великобритании с просьбой предоставить дополнительное оборонное вооружение.
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