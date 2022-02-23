МИД советует украинцам немедленно покинуть территорию России

23 февраля 2022 , 10:42
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Источник:

МИД Украины

МИД 22 февраля порекомендовал украинцам немедленно покинуть территорию России. Ужесточение российской агрессии может существенно ограничить возможности предоставления консульской помощи на территории страны-агрессора.

Прессслужба МИД Украины уже сообщила: пренебрежение рекомендациями усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан на территории России. В случае необходимости людей призывают обращаться в украинские дипломатические учреждения. В частности, Посольство Украины в России.

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МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране – немедленно покинуть ее территорию,
– говорится в сообщении.

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Украина будет мобилизовать весь мир

  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил: Украина будет мобилизовать весь мир, чтобы получить все, что необходимо для укрепления обороноспособности.
  • В частности, министр уже направил письмо главе МИД Великобритании с просьбой предоставить дополнительное оборонное вооружение.
Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

 

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Автор: Мар'яна Бекало