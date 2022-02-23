МИД советует украинцам немедленно покинуть территорию России

МИД 22 февраля порекомендовал украинцам немедленно покинуть территорию России. Ужесточение российской агрессии может существенно ограничить возможности предоставления консульской помощи на территории страны-агрессора.

Прессслужба МИД Украины уже сообщила: пренебрежение рекомендациями усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан на территории России. В случае необходимости людей призывают обращаться в украинские дипломатические учреждения. В частности, Посольство Украины в России.

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МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране – немедленно покинуть ее территорию,

– говорится в сообщении.

МИД Украины отзывает из России временного поверенного

Представитель ведомства Олег Николенко сообщил, что МИД Украины отзывает из России временного поверенного для консультаций. Решение было принято после того, как Россия "признала" боевиков на Донбассе.

В МИДе заявили, что с Василием Покотило проведут консультации.

Украина будет мобилизовать весь мир

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил: Украина будет мобилизовать весь мир, чтобы получить все, что необходимо для укрепления обороноспособности.

В частности, министр уже направил письмо главе МИД Великобритании с просьбой предоставить дополнительное оборонное вооружение.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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