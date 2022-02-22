Министр иностранных дел отметил, что направил письмо главе МИД Великобритании с просьбой предоставить дополнительное оборонное вооружение. Об этом он сообщил на брифинге 22 февраля.
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С такой же просьбой буду обращаться к собеседникам в США. Поскольку Украина не является членом ни одного объединения коллективной безопасности и, к сожалению, не имеет ганантий безопасности, то лучшей нашей гарантией будет дипломатия и армия,
– сказал Дмитрий Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул: "Мы будем мобилизовать весь мир для того, чтобы получить все необходимое для укрепления обороноспособности нашего государства".
Дмитрий Кулеба вышел на брифинг в Вашингтоне: смотрите видео
Военная помощь для Украины: коротко
- Глава Пентагона Ллойд Остин хочет использовать наземные маршруты вместо воздуха для доставки Украине военной помощи. Речь идет о предоставлении летального вооружения.
- Штаты являются одной из тех стран, которые активно предоставляют военную помощь. Однако военный атташе при посольстве США Брендон Пресли заявил, что в случае необходимости поддержка вырастет.
- Алексей Резников отметил, что в Украину 19 февраля прибыл самолет с военной помощью от Канады. Привезли винтовки, пулеметы, приборы ночного видения и другое вооружение.