Министр иностранных дел отметил, что направил письмо главе МИД Великобритании с просьбой предоставить дополнительное оборонное вооружение. Об этом он сообщил на брифинге 22 февраля.

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С такой же просьбой буду обращаться к собеседникам в США. Поскольку Украина не является членом ни одного объединения коллективной безопасности и, к сожалению, не имеет ганантий безопасности, то лучшей нашей гарантией будет дипломатия и армия,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул: "Мы будем мобилизовать весь мир для того, чтобы получить все необходимое для укрепления обороноспособности нашего государства".

Дмитрий Кулеба вышел на брифинг в Вашингтоне: смотрите видео

Военная помощь для Украины: коротко