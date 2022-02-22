Міністр закордонних справ зазначив, що надіслав листа главі МЗС Великої Британії з проханням надати додаткове оборонне озброєння. Про це він повідомив під час брифінгу 22 лютого.
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З таким же проханням буду звертатися до співрозмовників у США. Оскільки України наразі не є членом жодного об'єднання колективної безпеки і, на жаль, не має ганантій безпеки, то найкращою нашою гарантією буде дипломатія та армія,
– сказав Дмитро Кулеба.
Очільник зовнішньополітичного відомства також наголосив: "Ми будемо мобілізовувати весь світ для того, щоб отримати все необхідне для зміцнення оборонноздатності нашої держави".
Дмитро Кулеба вийшов на брифінг у Вашингтоні: дивіться відео
Військова допомога для України: коротко
- Глава Пентагону Ллойд Остін хоче використати наземні маршрути замість повітря для доставки Україні військової допомоги. Мовиться про надання летального озброєння.
- Штати є однією з тих країн, які активно надають військову допомогу. Однак військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі заявив, що у разі потреби підтримка зросте.
- Олексій Резніоков вказав, що в Україну 19 лютого прибув літак з військовою допомогою від Канади. Привезли гвинтівки, кулемети, прилади нічного бачення й інше озброєння.