Міністр закордонних справ зазначив, що надіслав листа главі МЗС Великої Британії з проханням надати додаткове оборонне озброєння. Про це він повідомив під час брифінгу 22 лютого.

Читайте також Кулеба подякував Німеччині за заморозку "Північного потоку-2"

З таким же проханням буду звертатися до співрозмовників у США. Оскільки України наразі не є членом жодного об'єднання колективної безпеки і, на жаль, не має ганантій безпеки, то найкращою нашою гарантією буде дипломатія та армія,

– сказав Дмитро Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства також наголосив: "Ми будемо мобілізовувати весь світ для того, щоб отримати все необхідне для зміцнення оборонноздатності нашої держави".

Дмитро Кулеба вийшов на брифінг у Вашингтоні: дивіться відео

Військова допомога для України: коротко