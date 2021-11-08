МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Эфиопию

На фоне обострения конфликта в Эфиопии МИД Украины дал советы гражданам. В частности, украинцам советуют не ехать в эту африканскую страну, а тем, кто уже там находится – быть осторожными.

В связи с обострением ситуации безопасности и введением чрезвычайного положения в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну, говорится в заявлении МИД.

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Советы для тех, кто в Эфиопии:

избегайте посещения северо-западных провинций страны;

ограничьте передвижение между населенными пунктами;

зарегистрируйтесь в электронной системе "ДРУГ";

отслеживайте сообщения о развитии ситуации;

рассмотрите возможность сокращения срока своего пребывания в стране.

Ситуация в Эфиопии

В Эфиопии с ноября 2020 года продолжается вооруженное противостояние между правительством страны и властями автономного региона Тиграй на севере.

Обе стороны часто устраивают ожесточенные бои на границе, а также обмениваются авиаударами. Бои не утихают уже круглый год.

За это время общие потери составили более 15 тысяч военных с обеих сторон. Кроме того, случайными жертвами боев стали более 1,5 тысяч гражданских.

В случае чрезвычайной ситуации или других опасных обстоятельств МИД советует обращаться в посольство Украины в Эфиопии по телефону +251 (967) 41-90-01. Или обращаться на "горячую линию" МИД: +38 (044) 238-16-57.

Регион Тиграй, за который воюют в Эфиопии: карта