МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Эфиопию

8 ноября 2021 , 01:55
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Источник:

МИД Украины

На фоне обострения конфликта в Эфиопии МИД Украины дал советы гражданам. В частности, украинцам советуют не ехать в эту африканскую страну, а тем, кто уже там находится – быть осторожными.

В связи с обострением ситуации безопасности и введением чрезвычайного положения в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну, говорится в заявлении МИД.

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Советы для тех, кто в Эфиопии:

  • избегайте посещения северо-западных провинций страны;
  • ограничьте передвижение между населенными пунктами;
  • зарегистрируйтесь в электронной системе "ДРУГ";
  • отслеживайте сообщения о развитии ситуации;
  • рассмотрите возможность сокращения срока своего пребывания в стране.
В случае чрезвычайной ситуации или других опасных обстоятельств МИД советует обращаться в посольство Украины в Эфиопии по телефону +251 (967) 41-90-01. Или обращаться на "горячую линию" МИД: +38 (044) 238-16-57.

Ситуация в Эфиопии

  • В Эфиопии с ноября 2020 года продолжается вооруженное противостояние между правительством страны и властями автономного региона Тиграй на севере.
  • Обе стороны часто устраивают ожесточенные бои на границе, а также обмениваются авиаударами. Бои не утихают уже круглый год.
  • За это время общие потери составили более 15 тысяч военных с обеих сторон. Кроме того, случайными жертвами боев стали более 1,5 тысяч гражданских.

Регион Тиграй, за который воюют в Эфиопии: карта

 

Автор: Василь Денисюк