МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Эфиопию
8 ноября 2021 , 01:55Читати новину українською
Источник:МИД Украины
На фоне обострения конфликта в Эфиопии МИД Украины дал советы гражданам. В частности, украинцам советуют не ехать в эту африканскую страну, а тем, кто уже там находится – быть осторожными.
В связи с обострением ситуации безопасности и введением чрезвычайного положения в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну, говорится в заявлении МИД.
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Советы для тех, кто в Эфиопии:
- избегайте посещения северо-западных провинций страны;
- ограничьте передвижение между населенными пунктами;
- зарегистрируйтесь в электронной системе "ДРУГ";
- отслеживайте сообщения о развитии ситуации;
- рассмотрите возможность сокращения срока своего пребывания в стране.
Ситуация в Эфиопии
- В Эфиопии с ноября 2020 года продолжается вооруженное противостояние между правительством страны и властями автономного региона Тиграй на севере.
- Обе стороны часто устраивают ожесточенные бои на границе, а также обмениваются авиаударами. Бои не утихают уже круглый год.
- За это время общие потери составили более 15 тысяч военных с обеих сторон. Кроме того, случайными жертвами боев стали более 1,5 тысяч гражданских.
Регион Тиграй, за который воюют в Эфиопии: карта