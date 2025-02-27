Об этом рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга., передает 24 Канал. По его словам, вопрос патрулирования украинского воздушного пространства самолетами союзников уже активно обсуждается с международными партнерами.

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Военное присутствие союзников в Украине может включать в себя все элементы безопасности

Эта инициатива может стать важным этапом обеспечения безопасности Украины, поскольку защита неба является ключевым элементом в противодействии российской агрессии.

Мы считаем, что, если наши партнеры и союзники готовы вести разговор, обсуждать возможную отправку этих контингентов для обеспечения мира и долгосрочной безопасности Украины, то по нашему мнению, вполне возможно говорить и о безопасности неба, о защите, о закрытии украинского неба,

– заявил Тихий.

К тому же речь идет не только о воздушном компоненте, но и о наличии сухопутных и морских сил, которые будут обеспечивать мир и стабильность на территории Украины.

Тихий также отметил, что этот вопрос важен для всего международного сообщества, и Украина вместе со своими союзниками настроена на дальнейшее усиление оборонного сотрудничества по обеспечению мира в регионе.