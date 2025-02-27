Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал. За його словами, питання патрулювання українського повітряного простору літаками союзників уже активно обговорюється з міжнародними партнерами.

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Військова присутність союзників в Україні може включати всі елементи безпеки

Ця ініціатива може стати важливим етапом у забезпеченні безпеки України, оскільки захист неба є ключовим елементом у протидії російській агресії.

Ми вважаємо, що, якщо наші партнери й союзники готові вести розмову, обговорювати можливу відправку цих контингентів для забезпечення миру та довгострокової безпеки України, то на нашу думку, цілком можливо говорити й про безпеку неба, про захист, про закриття українського неба,

– заявив Тихий.

До того ж мова йде не лише про повітряний компонент, але й про наявність сухопутних та морських сил, які забезпечуватимуть мир і стабільність на території України.

Тихий також наголосив, що це питання є важливим для всієї міжнародної спільноти, і Україна разом зі своїми союзниками налаштована на подальше посилення оборонної співпраці для забезпечення миру в регіоні.