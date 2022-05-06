МИД Украины обещает наказать "послов псевдореспублик"

Вожаки боевиков на оккупированном Донбассе назначили своих "послов" в России. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что они получат наказание.

Россия создала эти псевдореспублики и сама же назначила себе "послов", отметил спикер МИД Олег Николенко.

Кстати Боевики на Донбассе планируют направить курсантов в зону проведения боевых действий

Он назвал государство-агрессора страной кривых зеркал.

Этих "дипломатов" будет ждать строжайшая ответственность. Так же как и на остальных изменников,

– предупредил Николенко.

Кого назначали боевики

В пропагандистских СМИ 6 мая появились сообщения, что боевики из оккупированной Донецкой области назначили Ольгу Макееву "послом" в Москве. Ранее она занимала должность "вице-спикера недореспублики".

От оккупированной Луганщины российские муртады отправили Родиона Мельника. Он был советником главаря боевиков Пасечника. Кстати, Мельник был пресс-секретарем тогда еще премьер-министра Виктора Януковича, а впоследствии стал "правой рукой" одиозного "регионала" Александра Ефремова. В 2014 году он перешел на сторону оккупантов.

Очередное доказательство вопиющих нарушений России

Если российские власти согласятся на признание и присутствие в Москве каких-либо так называемых "послов" от боевиков, это станет очередным доказательством вопиющего нарушения международного права и соглашений со стороны государства-агрессора.

Признание Россией боевиков: коротко

Россия 22 февраля ратифицировала так называемые "договоры о дружбе и сотрудничестве" с незаконными формированиями в Донбассе. Этими действиями государство-агрессор нарушило все обязательства по минским договоренностям.

Кроме России, ни одна страна мира не признала эти квазиреспублики. Весь мир знает, что это временно оккупированные территории Украины.

Напомним, что после этого шага Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Обратим внимание, что сейчас активные боевые действия идут на подконтрольной Украине части Донбасса. Ранее сообщалось, что россияне желают выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, по такому же сценарию кафиры хотят действовать и на Херсонщине. Там захватчики планируют так называемую "ХНР" или "присоединение" к оккупированному Крыму.

Может заинтересовать – Новые безумные потери России по состоянию на 6 мая: