МИД Украины отреагировал на информацию об эвакуации российских дипломатов

В украинском МИД прокомментировали информацию об эвакуации дипломатов России. Ранее об этом, ссылаясь на источники в органах безопасности, написали американские СМИ.

МИД не получал от российской стороны никакой информации об эвакуации сотрудников дипучреждений. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал представитель ведомства Олег Николенко.

К теме NYT пишет, что семьи российских дипломатов начали вывозить из Украины: Москва отрицает​

В то же время в Министерстве иностранных дел отметили, что посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников.

Украинские дипломаты остаются в России

При этом, как объяснили в МИД, Украина пока не планирует эвакуировать своих дипломатов из России. На территории государства-агрессора в штатном режиме продолжают функционировать:

посольство в Москве;

генконсульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону;

консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.

"Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи. Прежде всего – защищать интересы украинских граждан в России", – подытожил Николенко.

Российский МИД тоже отрицал эвакуацию

В The New York Times написали, что в начале января Россия якобы начала вывозить из Украины своих дипломатов. Мол, речь идет аж о 30 семьях. Между тем в российском МИД эту информацию опровергли. Там утверждают, что их посольство в Киеве работает в штатном режиме.