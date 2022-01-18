МИД Украины отреагировал на информацию об эвакуации российских дипломатов
Источник:24 канал
В украинском МИД прокомментировали информацию об эвакуации дипломатов России. Ранее об этом, ссылаясь на источники в органах безопасности, написали американские СМИ.
МИД не получал от российской стороны никакой информации об эвакуации сотрудников дипучреждений. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал представитель ведомства Олег Николенко.
К теме NYT пишет, что семьи российских дипломатов начали вывозить из Украины: Москва отрицает
В то же время в Министерстве иностранных дел отметили, что посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников.
Украинские дипломаты остаются в России
При этом, как объяснили в МИД, Украина пока не планирует эвакуировать своих дипломатов из России. На территории государства-агрессора в штатном режиме продолжают функционировать:
- посольство в Москве;
- генконсульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону;
- консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.
"Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи. Прежде всего – защищать интересы украинских граждан в России", – подытожил Николенко.
Российский МИД тоже отрицал эвакуацию
В The New York Times написали, что в начале января Россия якобы начала вывозить из Украины своих дипломатов. Мол, речь идет аж о 30 семьях. Между тем в российском МИД эту информацию опровергли. Там утверждают, что их посольство в Киеве работает в штатном режиме.