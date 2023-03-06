В МИД отреагировали на смерть 14-летней украинки в Британии

Украинское министерство иностранных дел отреагировало на смерть 14-летней украинки в Великобритании. В ведомстве сообщили, что взаимодействуют с британскими стражами порядка.

В комментарии 24 Каналу в МИД Украины ответили, что информированы о смерти украинки и выясняют обстоятельства случившегося.

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МИД Украины проинформирован о смерти украинской гражданки в графстве Девон в Соединенном Королевстве. Украинское посольство уже взаимодействует с британскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств, устанавливает связь с родными,

– говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также отметили, что причины смерти должно определить уже начатое расследование.

Что известно о смерти 14-летней украинки