В МИД отреагировали на смерть 14-летней украинки в Британии
Украинское министерство иностранных дел отреагировало на смерть 14-летней украинки в Великобритании. В ведомстве сообщили, что взаимодействуют с британскими стражами порядка.
В комментарии 24 Каналу в МИД Украины ответили, что информированы о смерти украинки и выясняют обстоятельства случившегося.
К теме Деньги, питание и одежда: от каких организаций украинские переселенцы могут получить помощь
МИД Украины проинформирован о смерти украинской гражданки в графстве Девон в Соединенном Королевстве. Украинское посольство уже взаимодействует с британскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств, устанавливает связь с родными,
– говорится в сообщении министерства.
В ведомстве также отметили, что причины смерти должно определить уже начатое расследование.
Что известно о смерти 14-летней украинки
- Ранее британские издания сообщили о смерти 14-летней украинки на юге Девона.
- Девочку нашли без сознания на пляже курортного города Доулиш после розысков с привлечением вертолета и береговой охраны. Ее доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.