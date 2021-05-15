Придется сосуществовать, – МИД отреагировал на слова Путина об Украине, как "антипод России"
Глава страны-агрессора Владимир Путин прокомментировал суд на своим кумом Виктором Медведчуком и назвал Украину "антиподом России". В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление Путина.
Источник:"Радио Свобода"
Позицию МИД озвучил спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко. Он отметил суверенность и независимость Украины.
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Ответ представителя МИД на слова Путина
Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам,
– отметил спикер.
Он пояснил, что ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство.
Хоть Россия и инвестировала ресурсы, чтобы сделать путь максимально сложным. Поэтому Украина должна принимать решительные ответные меры.
"Это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации очагов, которые подрывают структурные реформы в нашем государстве", – пояснил Олег Николенко.
О сосуществовании с Россией после деоккупации
"Географию изменить нельзя. После завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", – рассказал спикер.
Кроме того, он отметил, что чем быстрее руководство России осознает этот факт, тем раньше сможет сконцентрироваться на решении проблем русского населения.
"По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", – отметил Николенко.
Что этому предшествовало
- 11 мая глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение пророссийскому нардепу и куму Путина Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку.
- 13 мая состоялось судебное заседание по делу. Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Медведчуку – до 9 июля будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
- В тот же день ему в полиции надели электронный браслет.
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