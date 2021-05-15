Глава страны-агрессора Владимир Путин прокомментировал суд на своим кумом Виктором Медведчуком и назвал Украину "антиподом России". В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление Путина.

Позицию МИД озвучил спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко. Он отметил суверенность и независимость Украины.

Ранее Будет обратная реакция от Кремля, – Рябошапка о заявлении Путина из-за Медведчука

Ответ представителя МИД на слова Путина

Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам,

– отметил спикер.

Он пояснил, что ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство.

Хоть Россия и инвестировала ресурсы, чтобы сделать путь максимально сложным. Поэтому Украина должна принимать решительные ответные меры.

"Это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации очагов, которые подрывают структурные реформы в нашем государстве", – пояснил Олег Николенко.

О сосуществовании с Россией после деоккупации

"Географию изменить нельзя. После завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", – рассказал спикер.

Кроме того, он отметил, что чем быстрее руководство России осознает этот факт, тем раньше сможет сконцентрироваться на решении проблем русского населения.

"По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", – отметил Николенко.

Обратите внимание! Глава Кремля Путин отреагировал на избрание меры пресечения Виктору Медведчуку и назвал это "абсолютно очевидной зачисткой политического поля". И добавил, что якобы "Украину медленно, но верно превращают в некий антипод России, в некую Антироссию".

Что этому предшествовало