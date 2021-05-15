Очільник країни-агресора Володимир Путін прокоментував суд на своїм кумом Віктором Медведчуком та назвав Україну "антиподом Росії". У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву Путіна.

Позицію МЗС озвучив речник зовнішньополітичного відомства України Олег Ніколенко. Він наголосив на суверенності та незалежності України.

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Відповідь речника МЗС на слова Путіна

Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив'язки до третіх сторін,

– зазначив речник.

Він пояснив, що ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского мира" не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу.

Хоч Росія й інвестувала ресурси, щоб зробити шлях України максимально складним. Через це Україна мусить вживати рішучі заходи у відповідь.

"Це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі", – пояснив Олег Ніколенко.

Про співіснування з Росією після деокупації

"Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи", – розповів речник.

Окрім того, він зауважив, що чим швидше керівництво Росії усвідомить цей факт, тим раніше зможе сконцентруватися на вирішенні проблем російського населення.

"На нашу думку, як раз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", – зауважив Ніколенко.

Зверніть увагу! Глава Кремля Путін відреагував на обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку та назвав це "абсолютно очевидною зачисткою політичного поля". І додав, що нібито " Україну повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь Антиросію".

Що цьому передувало