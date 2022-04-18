МИД Украины отверг обвинения сербского президента о якобы "минировании самолетов"

Президент Сербии Александар Вучич обвинил Украину в фейковом минировании самолетов, летящих в Россию. В МИД не замедлили с ответом: дипломаты заявили, что такие упреки Вучича не соответствуют действительности.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, информирует 24 канал. Обвинения Вучича в ведомстве назвали безосновательными.

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Украина разочарована позицией Сербии по санкциям

Разочарованы, что Сербия до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС, введенным против России за ее ничем не спровоцированную войну против Украины. Ежедневно Россия наносит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру,

– сказали в МИД.

Официальный Киев настаивает, что жесткие санкции, которые мир вводит единогласно, способны остановить войну. Украина призывает Белград присоединиться к этому и отстоять ценности, на которых основана Европа.

Что известно о скандальном заявлении Вучича

Отметим, ранее Вучич забросил спецслужбам Украины и еще одной страны фальшивые минирования авиарейсов компании Air Serbia, соединяющих Белград и Москву. Мол, еще с марта поступают такие сообщения и приводят к отмене и задержке полетов. Никаких доказательств сербский политик не предоставил.

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