Об этом в комментарии 24 каналу сообщил представитель дипломатического ведомства Олег Николенко. Ранее министр Дмитрий Кулеба отмечал, что за действиями в ответ на так называемую "легитимизацию" следит весь мир.

К теме Зеленский получил запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией: собирается рассмотреть

Василия Покотила вызвали для консультаций

В связи с принятием руководством России противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины, временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило был вызван на Украину для проведения консультаций,

– подчеркнул Николенко.

Отметим, что 22 февраля президент Владимир Зеленский отметил, что к нему поступил запрос от МИД относительно разрыва дипломатических отношений с Россией. При этом президент отметил, что Россия знает, что Украина всегда готова к диалогу. Относительно разрыва дипотношений, то глава государства сообщил, что этот вопрос прорабатывается.

Обратите внимание! В Москве уже отреагировали на возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной. Мол, это сделает ситуацию "еще более сложной для народов двух стран".

Тем временем Госдума ратифицировала "договоры" с псевдореспубликами на Донбассе

Принятие "независимости" боевиков на Донбассе: коротко

В обращение к русскому народу вечером 21 февраля Владимир Путин сообщил, что признает "легитимизацию" квазиреспублик.

До этого к главе государства-агрессору обратились главари наемников.

Путин сразу подписал с главами боевиков так называемые "договоры о сотрудничестве".

Документы будут действовать в течение 10 лет и предусматривают "совместную оборону".

Многие страны и международные организации осудили такие действия Москвы.

Зеленский рассмотрит запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией: видео