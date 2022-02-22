Об этом в комментарии 24 каналу сообщил представитель дипломатического ведомства Олег Николенко. Ранее министр Дмитрий Кулеба отмечал, что за действиями в ответ на так называемую "легитимизацию" следит весь мир.
К теме Зеленский получил запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией: собирается рассмотреть
Василия Покотила вызвали для консультаций
В связи с принятием руководством России противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины, временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило был вызван на Украину для проведения консультаций,
– подчеркнул Николенко.
Отметим, что 22 февраля президент Владимир Зеленский отметил, что к нему поступил запрос от МИД относительно разрыва дипломатических отношений с Россией. При этом президент отметил, что Россия знает, что Украина всегда готова к диалогу. Относительно разрыва дипотношений, то глава государства сообщил, что этот вопрос прорабатывается.
Тем временем Госдума ратифицировала "договоры" с псевдореспубликами на Донбассе
Принятие "независимости" боевиков на Донбассе: коротко
- В обращение к русскому народу вечером 21 февраля Владимир Путин сообщил, что признает "легитимизацию" квазиреспублик.
- До этого к главе государства-агрессору обратились главари наемников.
- Путин сразу подписал с главами боевиков так называемые "договоры о сотрудничестве".
- Документы будут действовать в течение 10 лет и предусматривают "совместную оборону".
- Многие страны и международные организации осудили такие действия Москвы.
Зеленский рассмотрит запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией: видео