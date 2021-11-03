МИД Украины подтвердил гибель украинцев в авиакатастрофе в России

В России 3 ноября разбился грузовой самолет Ан-12. В катастрофе погибли 7 человек. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что среди жертв есть украинцы.

Ранее о том, что среди погибших есть украинские граждане, писали российские СМИ и министерство транспорта Беларуси.

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В катастрофе Ан-12 в России погибли украинцы

По предварительной информации, в составе экипажа Ан-12, который разбился возле Иркутска, были 2 украинцев,

– написал Николенко.

По его словам, консульство в Новосибирске установило связь с Министерством чрезвычайных ситуаций России. Дипломаты ожидают результаты идентификации жертв и выясняют обстоятельства катастрофы.

Спикер МИД также указал контакты "горячей линии" для родственников погибших: +79133791293.

Крушение самолета Ан-12 в России: что известно

3 ноября белорусский самолет Ан-12 пропал с радаров близ Иркутска, в России.

По предварительной информации, авиалайнер загорелся в воздухе, из-за чего и упал на землю. Место катастрофы превратилось в пепелище.

Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".

В результате крушения самолета погибли 2 украинцев, 2 россиян и 3 граждан Беларуси.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать пожарные и спасатели.

Место авиакатастрофы: смотрите видео

Текст сообщения Олега Николенко:

По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, который разбился возле Иркутска, были 2 украинцев. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы. "Горячая линия" консульства для родственников: +79133791293.