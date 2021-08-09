Ситуация в государстве за 12 месяцев только ухудшилась. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
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За год ситуация в Беларуси ухудшилась
Там напомнили, что власти Беларуси закрыли ряд СМИ и запретили оппозиционные общественные организации. Из-за своей политической позиции многие журналисты и активисты оказались в тюрьме.
Из-за давления белорусы начали массово покидать свою страну в поисках убежища за границей. Поэтому МИД призвал Беларусь вернуться к демократии, освободить заключенных по политическим обвинениям и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека,
К сожалению, за год ситуация в Беларуси в области свободы слова ухудшилась. МИД Украины в очередной раз призывает белорусские власти вернуть государство в демократическое русло,
– говорится в заявлении.
В то же время Россия, как говорится в сообщении, поглощает Беларусь. Поэтому в министерстве призвали страну остерегаться наступления на суверенитет со стороны Кремля.
Заявления Минска о поставках оружия в Беларусь – выдумки
В заявлении также говорится, что Украина никогда не вмешивалась и в дальнейшем не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Там подчеркнули, что заявления о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины являются выдумками.
Кроме этого, в МИД отметили, что наша страна открыта для всех белорусов, которые вынуждены искать места проживания или трудоустройства в Украине.
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"Украина солидарна с белорусским народом и поддерживает его стремление жить в свободном, демократическом, действительно независимом европейском государстве, в котором голос каждого гражданина учитывается", – говорится в заявлении.