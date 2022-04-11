МИД Украины решительно осудил организованные РФ "выборы" на оккупированной территории Грузии

Министерство внешних дел Украины выразило резкое осуждение выборов на оккупированной Россией части Грузии. Речь идет о самопровозглашенной квазиреспублике Южной Осетии.

В Цхинвальском регионе провели незаконные "президентские выборы" 10 апреля. Тем не менее Украина продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

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Это нарушает международное право

В Министерстве акцентировали, что это событие нужно для попытки легитимизации оккупированного региона. Однако "выборы" на оккупированной земле не могут иметь никаких правовых последствий. Также это полностью противоречит международному праву.

Украина постоянно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Россия должна отозвать так называемое признание "независимости" Абхазии, Цхинвальского региона/Южной Осетии в Грузии,

– говорится в сообщении МИД.

Там также отметили, что эта оккупация грузинской земли аналогична ситуации на Донбассе. Поэтому призвали также прекратить называть "независимыми" оккупированные россиянами территории Востока Украины.



Оккупированные территории Грузии на карте / Изображения из Википедии

Может привести к новой агрессии

По мнению украинских дипломатов, проведение таких "выборов" может иметь крайне ужасные последствия. Прежде всего есть риски, пока продолжается вторжение России на территорию Украины.

Ведь незаконное голосование на оккупированных территориях Грузии может привести к существенному обострению ситуации безопасности в регионе Черного моря. Следовательно, создается дальнейшая основа для решения новой агрессии против Грузии.

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