У Цхінвальському регіоні провели незаконні "президентські вибори" 10 квітня. Проте Україна продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Це порушує міжнародне право

У Міністерстві акцентували, що ця подія потрібна для спроби легітимізації окупованого регіону. Проте "вибори" на окупованій землі не можуть мати жодних правових наслідків. Також це повністю суперечить міжнародному праву.

Україна незмінно підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Росія має відкликати так зване визнання "незалежності" Абхазії, Цхінвальського регіону/Південної Осетії в Грузії,

– мовиться в повідомленні МЗС.

Там також зауважили на тому, що ця окупація грузинської землі аналогічна з ситуацією на Донбасу. Тому закликали також і припинити назвати "незалежними" окуповані росіянами території Сходу України.



Окуповані території Грузії на карті / Зображення з Вікіпедії

Може призвести до нової агресії

На думку українських дипломатів проведення таких "виборів" може мати вкрай жахливі наслідки. Передусім є ризики, поки триває вторгнення Росії на територію України.

Адже незаконне голосування на окупованих територіях Грузії може призвести до суттєвого загострення безпекової ситуації в регіоні Чорного моря. Відтак, створюється подальше підґрунтя для розв'язання нової агресії проти Грузії.

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