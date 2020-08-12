МИД Украины выразил ноту протеста РФ из-за учений их военных в Черном море
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что проведение незаконных учений Черноморского флота Российской Федерации в Черном море еще раз показывает, что Россия попирает нормы и принципы международного права. В частности, об этом говорится в Уставе ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующем законодательстве Украины.
Военные учения России начались 10 августа 2020 года на временно оккупированных РФ территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, написали в пресс-службе МИД Украины.
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Также там отметили, что обучение РФ угрожает безопасности в Азово-Черноморском регионе, а также в Европе.
Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий,
– заявили в МИД.
Также призвали Российскую Федерацию "немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". "Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", – подытожили там.