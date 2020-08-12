В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что проведение незаконных учений Черноморского флота Российской Федерации в Черном море еще раз показывает, что Россия попирает нормы и принципы международного права. В частности, об этом говорится в Уставе ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующем законодательстве Украины.

Военные учения России начались 10 августа 2020 года на временно оккупированных РФ территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, написали в пресс-службе МИД Украины.

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Также там отметили, что обучение РФ угрожает безопасности в Азово-Черноморском регионе, а также в Европе.

Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий,

– заявили в МИД.

Также призвали Российскую Федерацию "немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". "Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", – подытожили там.

К теме. Российские военные во время учения устраивали провокации. Во время тактического маневрирования кораблей, принимавших участие в Sea Breeze-2020, российские войска сообщали, что корабли зашли в территориальные воды РФ. Однако стоит отметить, что обучение проходило в юго-западном районе Черного моря, а это исключительно территориальные воды Украины.