У Міністерстві закордонних справ України заявили, що проведення незаконних навчань Чорноморського флоту Російської Федерації у Чорному морі ще раз показує, що Росія зневажає норми та принципи міжнародного права. Зокрема, про це йдеться у Статуті ООН, резолюції Генеральної Асамблеї ООН, а також чинному законодавстві України.

Військові навчання Росії розпочались 10 серпня 2020 року на тимчасово окупованих РФ територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, написали у пресслужбі МЗС України.

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Також там зазначили, що навчання РФ загрожує безпеці в Азово-Чорноморському регіоні, а також в Європі.

Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією її "військової міці", а також дії, спрямовані на подальшу мілітаризацію тимчасово окупованих нею територій,

– заявили у МЗС.

Також закликали Російську Федерацію "невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України". "Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту", – підсумували там.