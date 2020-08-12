МЗС України висловило ноту протесту РФ через навчання їх військових у Чорному морі
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що проведення незаконних навчань Чорноморського флоту Російської Федерації у Чорному морі ще раз показує, що Росія зневажає норми та принципи міжнародного права. Зокрема, про це йдеться у Статуті ООН, резолюції Генеральної Асамблеї ООН, а також чинному законодавстві України.
Військові навчання Росії розпочались 10 серпня 2020 року на тимчасово окупованих РФ територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, написали у пресслужбі МЗС України.
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Також там зазначили, що навчання РФ загрожує безпеці в Азово-Чорноморському регіоні, а також в Європі.
Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією її "військової міці", а також дії, спрямовані на подальшу мілітаризацію тимчасово окупованих нею територій,
– заявили у МЗС.
Також закликали Російську Федерацію "невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України". "Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту", – підсумували там.