Их роль – лаять из Москвы, – Тихий отреагировал на заявления российского МИДа по Зеленскому

Президент Владимир Зеленский высказался о российской делегации на переговорах в Стамбуле и назвал ее "бутафорской". После этих слов МИД России сделал ряд дерзких заявлений в отношении украинского лидера.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на слова российских пропагандистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Что сказал Тихий о заявлениях российского МИДа

Заметим, что так называемый глава российского МИД Сергей Лавров после слов Зеленского о "бутафорской" делегации России на переговорах в Стамбуле назвал украинского президента "жалким человеком". Тогда как пресс-секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что он является "клоуном и неудачником".

Георгий Тихий ответил на оскорбления Кремля в сторону Зеленского и отметил, что уже не впервые российский МИД становится посмешищем.

Вместо того, чтобы Путин приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Турцию и провел серьезный разговор о прекращении войны и восстановлении мира, мы слышим из России только личные оскорбления украинского президента,

– говорит представитель украинского МИДа.

Он также добавил, что МИД России даже не возглавляет делегацию в Стамбуле и отметил, что его роль заключается в том, чтобы "лаять из Москвы".