Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на слова російських пропагандистів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Що сказав Тихий про заяви російського МЗС

Зауважимо, що так званий глава російського МЗС Сєргєй Лавров після слів Зеленського про "бутафорську" делегацію Росії на переговорах у Стамбулі назвав українського президента "жалюгідною людиною". Тоді як речниця відомства Марія Захарова заявила, що він є "клоуном і невдахою".

Георгій Тихий відповів на образи Кремля у бік Зеленського та зазначив, що вже не вперше російське МЗС стає посміховиськом.

Замість того, щоб Путін приїхав на зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Туреччину і провів серйозну розмову про припинення війни та відновлення миру, ми чуємо з Росії лише особисті образи українського президента,

– каже речник українського МЗС.

Він також додав, що МЗС Росії навіть не очолює делегацію у Стамбулі та зазначив, що його роль полягає в тому, щоб "гавкати з Москви".