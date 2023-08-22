Предварительно, 8 августа, Венгрия, в том числе президент Каталин Новак, согласовала кандидатуру украинского защитника на эту должность, информировал 24 Канал. Подписанное ею решение было отправлено в МИД страны для подписи профильным министром. Официальное утверждение состоится, когда Шандор приедет в Будапешт и вручит главе страны верительные грамоты.
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Решение о назначении
Впервые о вероятном назначении Федора Шандора заговорили в конце марта 2023 года. Тогда такую информацию допустил журналист Direkt36 Сабольч Паньи. Кандидатуру Шандора обсуждали как венгерские, так и украинские партнеры.
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева отмечала, что это должен быть человек с венгерскими корнями и образованием в области общественных наук.
Отметим, что еще в июле 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский уволил ряд послов, в том числе и Венгрии. Предшественницей Федора Шандора была Любовь Непоп.
"Профессор с окопов"
Федор Шандор – профессор Ужгородского национального университета и доктор философских наук. С самого начала полномасштабного вторжения он добровольцем взял в руки оружие и отправился защищать Украину. Был в составе 101 Закарпатской бригады ТРО, в марте 2023 находился на Бахмутском направлении.
Во время службы мужчина не забывал свою преподавательскую деятельность и дважды в неделю проводил лекции для своих студентов. Отсюда его стали называть "профессор с окопов".
Федор Шандор проводил лекции с окопов / Instagram
Я люблю видеть студентов, поэтому прошу включать камеры, прошу "не спать". Моя тоже почти всегда включена. Им просто неловко пропускать лекции. Они понимают, где я, и поэтому должны подниматься с кроватей,
– рассказал Федор Шандор.
Отношения Украины и Венгрии: последние новости
- Президент Венгрии Каталин Новак прибыла в Украину. 22 августа она посетила Закарпатье, где встретилась с руководством области. Известно, что они обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества и проектов, начатых во время войны.
- Украинские беженцы в Будапеште до конца 2023 смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Это решение продлил местный транспортный центр. Услуга доступна при наличии официального украинского проездного документа.
- В начале августа Владимир Зеленский встретился с венгерской общиной и военными во время рабочего визита в Закарпатье. Он поблагодарил защитников.