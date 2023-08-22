Предварительно, 8 августа, Венгрия, в том числе президент Каталин Новак, согласовала кандидатуру украинского защитника на эту должность, информировал 24 Канал. Подписанное ею решение было отправлено в МИД страны для подписи профильным министром. Официальное утверждение состоится, когда Шандор приедет в Будапешт и вручит главе страны верительные грамоты.

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Решение о назначении

Впервые о вероятном назначении Федора Шандора заговорили в конце марта 2023 года. Тогда такую информацию допустил журналист Direkt36 Сабольч Паньи. Кандидатуру Шандора обсуждали как венгерские, так и украинские партнеры.

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева отмечала, что это должен быть человек с венгерскими корнями и образованием в области общественных наук.

Отметим, что еще в июле 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский уволил ряд послов, в том числе и Венгрии. Предшественницей Федора Шандора была Любовь Непоп.

"Профессор с окопов"

Федор Шандор – профессор Ужгородского национального университета и доктор философских наук. С самого начала полномасштабного вторжения он добровольцем взял в руки оружие и отправился защищать Украину. Был в составе 101 Закарпатской бригады ТРО, в марте 2023 находился на Бахмутском направлении.

Во время службы мужчина не забывал свою преподавательскую деятельность и дважды в неделю проводил лекции для своих студентов. Отсюда его стали называть "профессор с окопов".

Федор Шандор проводил лекции с окопов / Instagram

Я люблю видеть студентов, поэтому прошу включать камеры, прошу "не спать". Моя тоже почти всегда включена. Им просто неловко пропускать лекции. Они понимают, где я, и поэтому должны подниматься с кроватей,

– рассказал Федор Шандор.

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