МИД вызвало "на ковер" посла Германии в Украине после последних заявлений Берлина

Госпожу посла Германии Анку Фельдгузен вызывают в МИД Украины. Это произошло после последних резких заявлений, которые прозвучали из Берлина.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас, как никогда, важны солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России. Об этом, в частности, хотят пообщаться с Фельдгаузен.

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Из-за чего вызывают госпожу посла

Первая причина – неприемлемые высказывания Кая-Ахима Шенбаха, командующего военно-морскими силами Германии.

Он заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Учитывая это, наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО, подчеркнул он. Более того, Шенбах считает, что Путину "следует дать уважение, которого он требует".

В МИД выражают глубокое разочарование в отношении позиции Берлина о непредоставлении Украине оборонного оружия. На это также обратят внимание в разговоре с Фельдгаузен.

В немецком Минобороны заверили, что высказывания командующего ВМС не совпадают с официальной позицией Берлина относительно оккупации Крыма.

Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию Германии в поддержке нашего государства,

– объяснили в ведомстве.

И добавили, что говорится, в частности, об усилении обороноспособности Украины. Особенно, учитывая угрозу масштабного российского вторжения.

Ранее в немецком Минобороны заявили, что не намерены передавать Украине оружие, даже несмотря на очевидную угрозу со стороны Кремля. При этом там говорят, что не будут критиковать другие страны, которые все же будут предоставлять вооружение.

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