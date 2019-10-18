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      МИД Литвы не просило США о ядерном оружии, это сделали хакеры

      11 Читати новину українською
      Ядерного оружия в Литве не будет?
      Ядерного оружия в Литве не будет? / Колаж 24 каналу

      Просьба президента Литвы Гитанаса Науседы к США о создании в стране военной базы с ядерным оружием - фейк. Это киберпреступники распространили ложную информацию от имени МИД Литвы.

      Об этом рассказали в литовском издании Delfi.

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      Откуда информация о ядерном оружии для Литвы?

      Немало средств массовой информации, официальных учреждений и дипломатических представительств стран из блока НАТО 18 октября получили сообщение от "департамента коммуникации министерства иностранных дел Литвы".

      Там говорилось о намерениях основать военную базу США в Литве, это и еще – о просьбе к США перенести в Литву ядерное оружие из Турции.

      Как объяснили ситуацию в Литве

      В литовском МИДе заявили, что ничего такого не присылали. "Вероятно, это комплексная информационно-кибернетическая атака. Инцидент расследуют компетентные органы", – говорят литовцы.

      Представитель вооруженных сил Литвы Лаймис Братикас выразил убеждение, что распространение такого фейка связано с прибытием в Литву нового батальона армии США.

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      сегодня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости США Кибербезопасность Ядерная безопасность Литва
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