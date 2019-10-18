МИД Литвы не просило США о ядерном оружии, это сделали хакеры
Просьба президента Литвы Гитанаса Науседы к США о создании в стране военной базы с ядерным оружием - фейк. Это киберпреступники распространили ложную информацию от имени МИД Литвы.
Об этом рассказали в литовском издании Delfi.
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Откуда информация о ядерном оружии для Литвы?
Немало средств массовой информации, официальных учреждений и дипломатических представительств стран из блока НАТО 18 октября получили сообщение от "департамента коммуникации министерства иностранных дел Литвы".
Там говорилось о намерениях основать военную базу США в Литве, это и еще – о просьбе к США перенести в Литву ядерное оружие из Турции.
Как объяснили ситуацию в Литве
В литовском МИДе заявили, что ничего такого не присылали. "Вероятно, это комплексная информационно-кибернетическая атака. Инцидент расследуют компетентные органы", – говорят литовцы.
Представитель вооруженных сил Литвы Лаймис Братикас выразил убеждение, что распространение такого фейка связано с прибытием в Литву нового батальона армии США.
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