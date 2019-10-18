МЗС Литви не просило США про ядерну зброю, це зробили хакери

Прохання президента Литви Гітанаса Науседи до США про створення в країні військової бази з ядерною зброєю – фейк. Це кіберзлочинці поширили неправдиву інформацію від імені МЗС Литви.

Про це розповіли у литовському виданні Delfi.

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Звідки інформація про ядерну зброю для Литви?

Чимало засобів масової інформації, офіційних установ та дипломатичних представництв країн з блоку НАТО 18 жовтня отримали повідомлення від "департаменту комунікації міністерства закордонних справ Литви".

Там мовилося про наміри заснувати військову базу США в Литві, ще ж і надто – про прохання до США перенести до Литви ядерну зброю із Туреччини.

Як пояснили ситуацію в Литві

У литовському МЗС заявили, що нічого такого не надсилали. "Ймовірно, це комплексна інформаційно-кібернетична атака. Інцидент розслідують компетентні органи", – кажуть литовці.

Представник збройних сил Литви Лайміс Братікас висловив переконання, що поширення такого фейку пов'язане з прибуттям до Литви нового батальйону армії США.

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