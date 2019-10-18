20:50
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, 17 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, 17 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      МЗС Литви не просило США про ядерну зброю, це зробили хакери

      99 Читать новость на русском
      Ядерної зброї в Литві не буде?
      Ядерної зброї в Литві не буде? / Колаж 24 каналу

      Прохання президента Литви Гітанаса Науседи до США про створення в країні військової бази з ядерною зброєю – фейк. Це кіберзлочинці поширили неправдиву інформацію від імені МЗС Литви.

      Про це розповіли у литовському виданні Delfi.

      Читайте також: Офіс Президента переплутав Латвію та Литву у повідомленні про візит Зеленського

      Звідки інформація про ядерну зброю для Литви?

      Чимало засобів масової інформації, офіційних установ та дипломатичних представництв країн з блоку НАТО 18 жовтня отримали повідомлення від "департаменту комунікації міністерства закордонних справ Литви".

      Там мовилося про наміри заснувати військову базу США в Литві, ще ж і надто – про прохання до США перенести до Литви ядерну зброю із Туреччини.

      Як пояснили ситуацію в Литві

      У литовському МЗС заявили, що нічого такого не надсилали. "Ймовірно, це комплексна інформаційно-кібернетична атака. Інцидент розслідують компетентні органи", – кажуть литовці.

      Представник збройних сил Литви Лайміс Братікас висловив переконання, що поширення такого фейку пов'язане з прибуттям до Литви нового батальйону армії США.

      Читайте також: Латвія організовує зустріч парламентарів країн, які проти повернення Росії до ПАРЄ

      blog_ava
      Російського бійця відправили у жорсткий нокаут на 29 секунді бою: відео
      сьогодні
      9708
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини США Литва Ядерна безпека Кібербезпека
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      сьогодні , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 172
      "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії
      сьогодні , 20:01 "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії
      Світлана Попова 360
      Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      сьогодні , 19:46 Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      Микола Давидюк 567
      Україногейт: головний біль Дональда Трампа
      сьогодні , 19:01 Україногейт: головний біль Дональда Трампа
      Борис Немировський 592
      Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів
      сьогодні , 18:01 Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів
      Ірина Поліщук 564
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук