МИД России выразило ноту протеста США

Министерство иностранных дел России направило в Вашингтон ноту протеста из-за якобы нарушения международного права относительно диппредставительств РФ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Как отмечается, за грубое нарушение США норм международного права относительно дипломатических представительств и консульских учреждений РФ на территории Соединенных Штатов МИД России выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту.

"К этой ситуации, последствия которой выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивающих интересы всего международного сообщества, было также привлечено внимание ООН", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что 18 мая генеральному секретарю организации передано соответствующее сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.