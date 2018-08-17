МЗС Росії висловило ноту протесту США

Міністерство закордонних справ Росії направило у Вашингтон ноту протесту через нібито порушення міжнародного права щодо диппредставництв РФ.

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

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Як зазначається, через грубе порушення США норм міжнародного права щодо дипломатичних представництв і консульських установ РФ на території Сполучених Штатів МЗС Росії висловило Державному департаменту рішучий протест, направивши по дипломатичних каналах відповідну ноту.

"До цієї ситуації, наслідки якої виходять далеко за рамки російсько-американських двосторонніх відносин і зачіпають інтереси всієї міжнародної спільноти, було також залучено увагу ООН", – йдеться у повідомлені.

В міністерстві додали, що 18 травня генеральному секретарю організації передано відповідне повідомлення Російської Федерації для підготовки доповіді 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.