МИД Словакии вызвал российского посла

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла Алексея Федотова за критические комментарии посольства РФ в адрес словацкого чиновника, который напомнил об аннексии Крыма.

Политический директор МИД Словакии Мариан Якубоци подчеркнул, что недопустимо, чтобы посольство РФ публично комментировало и оценивало представителя принимающей страны, говорится в сообщении на сайте МИД страны.

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Отмечается, что государственный секретарь министерства обороны Словацкой Республики Роберт Ондрейчак заявил, что через пять лет после аннексии Крыма, "война в Европе не является табу" и "хотим мы или нет, но для россиян мы враги".

Между тем российское посольство возмутило это высказывание, и оно разместило в своей соцсети открытое письмо с требованием объяснений.

На встрече с российским послом словацкий дипломат отметил, что утверждение о "врагах России" не является официальной позицией Словакии, и напомнил, что "с точки зрения защиты интересов и безопасности Словацкой Республики очень беспокоит нарушение основных принципов международного права путем аннексии Россией части территории Украины на основании нелегитимных и незаконных референдумов в Крыму и Севастополе".

Он подтвердил, что Словакия последовательно уважает принцип нерушимости государственной границы и уважения международного права, и в этом контексте способствует суверенитету Украины и ее территориальной целостности в международно признанных границах,

– сообщили в МИД Словакии.

В конце встречи российскому послу вручили ноту МИД Словакии.