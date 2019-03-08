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      МИД Словакии вызвал российского посла

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      Российский посол в Словакии Алексей Федотов
      Российский посол в Словакии Алексей Федотов / u-f.ru

      Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла Алексея Федотова за критические комментарии посольства РФ в адрес словацкого чиновника, который напомнил об аннексии Крыма.

      Политический директор МИД Словакии Мариан Якубоци подчеркнул, что недопустимо, чтобы посольство РФ публично комментировало и оценивало представителя принимающей страны, говорится в сообщении на сайте МИД страны.

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      Отмечается, что государственный секретарь министерства обороны Словацкой Республики Роберт Ондрейчак заявил, что через пять лет после аннексии Крыма, "война в Европе не является табу" и "хотим мы или нет, но для россиян мы враги".

      Между тем российское посольство возмутило это высказывание, и оно разместило в своей соцсети открытое письмо с требованием объяснений.

      На встрече с российским послом словацкий дипломат отметил, что утверждение о "врагах России" не является официальной позицией Словакии, и напомнил, что "с точки зрения защиты интересов и безопасности Словацкой Республики очень беспокоит нарушение основных принципов международного права путем аннексии Россией части территории Украины на основании нелегитимных и незаконных референдумов в Крыму и Севастополе".

      Он подтвердил, что Словакия последовательно уважает принцип нерушимости государственной границы и уважения международного права, и в этом контексте способствует суверенитету Украины и ее территориальной целостности в международно признанных границах,
      – сообщили в МИД Словакии.

      В конце встречи российскому послу вручили ноту МИД Словакии.

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Словакия Новости политики Новости России
      Источник: 24 канал
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