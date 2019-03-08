МЗС Словаччини викликало російського посла

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало російського посла Олексія Федотова через критичні коментарі посольства РФ на адресу словацького чиновника, який нагадав про анексію Криму.

Політичний директор МЗС Словаччини Маріан Якубоци наголосив, що є неприпустимим, щоб посольство РФ публічно коментувало і оцінювало представника приймаючої країни, йдеться у повідомленні на сайті МЗС країни.

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Зазначається, що державний секретар міністерства оборони Словацької Республіки Роберт Ондрейчак заявив, що через п'ять років після анексії Криму, "війна в Європі не є табу" і "хочемо ми чи ні, але для росіян ми вороги".

Натомість російське посольство обурило це висловлювання, і воно розмістило у своїй соцмережі відкритий лист з вимогою пояснень.

На зустрічі з російським послом словацький дипломат зазначив, що твердження про "ворогів Росії" не є офіційною позицією Словаччини і нагадав, що "з точки зору захисту інтересів і безпеки Словацької Республіки дуже турбує порушення основних принципів міжнародного права шляхом анексії Росією частини території України на підставі нелегітимних та незаконних референдумів у Криму та Севастополі".

Він підтвердив, що Словаччина послідовно поважає принцип непорушності державного кордону і поваги до міжнародного права, і в цьому контексті сприяє суверенітету України та її територіальній цілісності у міжнародно визнаних кордонах,

– повідомили в МЗС Словаччини.

Наприкінці зустрічі російському послу вручили ноту МЗС Словаччини.