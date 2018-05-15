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МИД Украины: Консул в Гамбурге отозван на время служебного расследования

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Павел Климкин
Павел Климкин / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины отозвало украинского консула в Гамбурге Василия Марушинца на время проверки из-за якобы антисемитских высказываний в социальных сетях.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Павла Климкина.

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"Мы его уже отзывали для дисциплинарного производства. Должны выяснить каждую деталь... Завтра он будет в Киеве, будем разбираться. Но если все факты подтвердятся, потому что то, что мы видели, – это не обязательно все, то, конечно, в МИД шансов у таких людей нет", – сказал Климкин в понедельник вечером в эфире телеканала АТR.

Министр также добавил, что Марушинец сам объяснит, что именно он хотел сказать своими публикациями.

У нас свободная страна, никто не будет проверять частные Фейсбук-страницы, но у всех должна быть ответственность,
– подчеркнул министр.

14 мая глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что открыто дисциплинарное производство в отношении консула Украины в Гамбурге Василия Марушинца за якобы антисемитские высказывания в социальных сетях.

Впоследствии спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца проинформировала отстранение Марушинца от выполнения служебных обязанностей на время проведения проверки.

МИД Украины однозначно осуждает все проявления антисемитизма, ксенофобии, дискриминации как в обществе, так и в МИД. Сейчас консул в Гамбурге отстранен от исполнения служебных обязанностей, рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время,
– сказала М.Беца.

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Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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